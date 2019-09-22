نعامة غاضبة تنقض على أحد المارة وتحاول دوسه بأطرافها... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام نعامة غاضبة بالانقضاض على أحد المارة ومحاولتها دهسه كما تفعل مع أعدائها الآخرين، ولكن عندما واجهت مقاومة منه بدأت بالبحث عن خصم آخر أضعف.

ويظهر الفيديو النعامة الغاضبة وهي تهاجم أحد المشاة بأطرافها الطولتين، وتحاول أن تدهسه، ولكن لم يتبين سبب غضبها وهجومها على البشر.

وبينما قام أحد الأشخاص بتوثيق الفيديو، واجهت النعامة مقاومة شرسة من الشخص، وقررت وقتها البحث عن خصم آخر تطفئ نار غضبها عليه.