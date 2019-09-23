قرش يخلع الصخر في أعماق المحيط ليفترس أخطبوطا... فيديو

ويظهر الفيديو القرش المفترس في أعماق المحيط وهو يبحث عن فريسته، وعندما عثر عليها تحت أحد الصخور قام بمهاجمتها بطريقة مفاجأة وقوية، حيث خلع الصخور وانقض على الاخطبوط المختبئ، وافترسه وفر هاربا.