قرش يخلع الصخر في أعماق المحيط ليفترس أخطبوطا... فيديو

ويظهر الفيديو القرش المفترس في أعماق المحيط وهو يبحث عن فريسته، وعندما عثر عليها تحت أحد الصخور قام بمهاجمتها بطريقة مفاجأة وقوية، حيث خلع الصخور وانقض على الاخطبوط المختبئ، وافترسه وفر هاربا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام قرش بافتراس أخطبوط بطريقة مروعة.
ويظهر الفيديو القرش المفترس في أعماق المحيط وهو يبحث عن فريسته، وعندما عثر عليها تحت أحد الصخور قام بمهاجمتها بطريقة مفاجأة وقوية، حيث خلع الصخور وانقض على الاخطبوط المختبئ، وافترسه وفر هاربا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام نعامة غاضبة بالانقضاض على أحد المارة ومحاولتها دهسه كما تفعل مع أعدائها الآخرين، ولكن عندما واجهت مقاومة منه بدأت بالبحث عن خصم آخر أضعف.
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