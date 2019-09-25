بالفيديو...عملية إنقاذ من حريق تحبس الأنفاس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإنقاذ فتاة من شقة تحترق في أحد المباني بمدينة نيغنفارتوفسك الروسية.

يظهر الفيديو قيام رجل من الطابق السادس بسحب الفتاة العالقة من شباك شقتها المشتعلة على الطابق الخامس.

في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يقومون برفع السلالم لإنقاذ الفتاة.