بالفيديو... "أبطال إسطنبول" لا يتخلون عن الشاي حتى أثناء الزلزال

وقع زلزال، غرب إسطنبول، يوم أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة 34 شخصا وتعرض 473 مبنى لأضرار، وتداول المستخدمون مقاطع فيديو لردات فعل المواطنين على الزلزال.

ويظهر على مقطع فيديو متداول شخصان يجلسان في محل إنترنت عندما شعرا فجأة بهزات أرضية، لكن من الواضح أن الحدث لم يؤثر عليهما كثيرا فقد قاموا بهدوء وخرجوا من المحل حاملين كؤوس الشاي معهم.

وعلق أحدهم على تويتر، قائلا إن هؤلاء هم أبطال إسطنبول حملوا كؤوس الشاي وخرجوا بهدوء أثناء الزلزال.

These two dudes who calmly grabbed their teas and walked out during the earthquake in Istanbul are Turkey’s viral heroes today. https://t.co/qwbvXmKTmu — Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) September 24, 2019

وقال آخر هكذا هو الشعب التركي لا يتخلى عن الشاي حتى أثناء الزلزال.

وقال أقطاي للصحفيين: "من بين 34 مواطنا عانى من الزلزال لا يزال 10 أشخاص يتلقون العلاج وخرج الباقون من المستشفيات. كما تعرض 473 مبنى لأضرار طفيفة. وبعد الزلزال تم تسجيل 188 هزة ارتدادية والأقوى وصلت عند 4.1 درجة".