بالفيديو... اكتشاف قطيع جمال "طائشة" تتجول في جنوب روسيا

اكتشف رجال الإنقاذ قطيعاً طائشاً من الجمال في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.

وكتب رئيس خدمة الإنقاذ في منطقة مدينة نوفوروسيسك، أليكسي أوديروف، على صفحته إنستغرام: تم العثور على الراعي والحيوانات بالقرب من مستودع النفط "غروشوفايا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Одеров (@alekseioderov) 26 Сен 2019 в 9:27 PDT

وأوضح أوديروف: "وقاد الراعي القطيع على طول سلسلة التلال من مدينة غيلينجيك إلى نوفوروسيسك".

ولم يصب الرجل أو الإبل وتم نقلهم الآن إلى قرية نيبيردجايفسكايا.

في السياق نفسه، تم اكتشاف قطيع من الخيول في 25 يوليو/تموز في وسط ياكوتسك، روسيا، وأخبر السكان المحليون خدمة المدينة أنهم رؤوا قطيعا يرعى في ساحة لينين.