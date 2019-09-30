بالفيديو... سعودي يوثق لحظة إخراج سيارته من حفرة

وثق أحد السعوديين، لحظة إخراج سيارته من حفرة، سقطت فيها في إحدى المشروعات الإنشائية، في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن السيارة هوت داخل الحفرة، عقب الأمطار، التي تعرضت لها المنطقة، مساء أمس الأحد.