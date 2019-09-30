بالفيديو... سعودي يوثق لحظة إخراج سيارته من حفرة

وثق أحد السعوديين، لحظة إخراج سيارته من حفرة، سقطت فيها في إحدى المشروعات الإنشائية، في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن السيارة هوت داخل الحفرة، عقب الأمطار، التي تعرضت لها المنطقة، مساء أمس الأحد.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هروب حكم سوداني من أرض الملعب، بينما كان الجمهور يطاردوه بالحجارة حتى منزله.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام شخص بإطلاق سراح ثعبان إلى بيئته الطبيعية، بعد أن أنقذه من الموت.
حقق برشلونة انتصارا بهدفين دون رد، خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا التقطته كاميرات المراقبة الموجودة في المدخل الرئيسي لإحدى المستشفيات في مدينة شانديغار الهندية.
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