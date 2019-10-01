فيل يتيم يعود إلى منقذه بعد أن تخلى عنه قطيعه... فيديو

تم إنقاذ حياة فيل يبلغ من العمر عامين في الرابع من أبريل/ نيسان من مستنقع في منطقة غابات بمقاطعة بونكان التايلندية، وأطلق عليه اسم تشاباكو.

وأرسل الفيل الصغير إلى حضانة محلية ترعى الحيوانات التائهة، وبعد مرور 5 أشهر تم إطلاقه في البرية في مكان تواجد قطيعه. ولكن بعد مرور يومين، عاد الفيل الصغير إلى منقذه واستلقى على أقدامه كما الحيوانات الأليفة المنزلية.

وقالت أخصائية في الفيلة إن مشكلة الفيل الصغير تكمن في أنه لم يستطع التواصل مع قطيعه بعد أن غادره عندما كان صغيرا.

وأضافت أنها تعتقد أن قائد القطيع لم يقبله، كون البشر كانوا قد اعتنوا به لمدة 5 أشهر، حيث وجد صعوبة كبيرة في التكيف مع سلوك الأفيال البرية وقد تم طرده من القطيع.