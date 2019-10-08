ملياردير روسي يملأ ملعبا لكرة القدم بالدولارات... فيديو

أقدم رجل الأعمال، الملياردير الروسي، إيغور ريباكوف، على ملئ ملعب سان بطرسبورغ بالدولارات خلال مؤتمر أعمال "سينيرجي جلوبال لعام 2019".

وقال ريباكوف للحضور كيف بدأ بناء ثروته البالغة 1.3 مليار دولار، عندما أعطاه والده، دولارا واحدا فقط، وأمره بمضاعفة الأموال، وهذا ما قام به بالفعل.

وقرر ريباكوف توزيع 20 ألف دولار على الجمهور، حيث سارع الحضور على جمع الأموال المتساقطة من سقف الملعب.