بالفيديو... لص فاشل حاول سرقة سيارة فحطم وجهه

ونشر ستروين بيرلينجو صاحب المنزل، مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر تصرف ساذج للص، عند محاولته كسر زجاج نافذة السيارة بحجر، ليرتد الحجر إلى وجه اللص ويفر من مكان الحادث دون تحقيق مبتغاه.