فهد جائع يفترس كلبا ضخما نائما بجانب باب المنزل... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس فهد جائع لكلب ضخم، كان نائما على عتبة منزل صاحبه في الهند.

ويظهر الفيديو احتراس الفهد وتمهله في لحظة الانقضاض على الكلب المسكين، وكان محترسا جدا إلى درجة أن الكلب لم يسمع خطواته.

وفجأة انقض على الكلب بعد أن اختار اللحظة المناسبة، حيث لم يكن لدى الكلب أي فرصة للنجاة، وقام الفهد بسحبه إلى الغابة بسرعة.