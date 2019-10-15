بالفيديو... سيارة تصدم صاحبتها في حادث غريب

انتشر فيديو في وسائل الإعلام يظهر لحظة وقوع حادث غريب لسيارة تصدم صاحبتها بعد أن خرجت منها.

وكشف الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة ونشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة انزلاق سيارة وصدمها لصاحبتها التي نسيت تفعيل الفرامل في إحدى المدن الأمريكية.

ونرى في الفيديو، السيدة وهي تقف عند منفذ صغير لشراء البيض، وفي نفس الوقت انزلقت السيارة ببطء بسبب انحدار الطريق نحوها قبل أن تصدمها من الخلف وتسقطها هي ومنصة البيع أرضا.

ووفقا للصحيفة، "لحسن الحظ لم تصب السيدة بإصابات بالغة، إذ إنها نهضت سريعا وهي تنظر من حولها، قبل أن تعود إلى السيارة وتقودها بعيدا".