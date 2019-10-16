صاعقة تقتل 53 من الماعز والغنم المختبئين تحت شاحنة هربا من المطر... فيديو

ووثق الفيديو أحد العاملين في شركة بناء، حيث وقعت الحادثة بالقرب من قرية ساندور الهندية.
وضربت الصاعقة القوية الشاحنة، التي اختبأ تحتها 53 رأسا من الغنم والماعز. ولحسن الحظ، كان الراعي والسائق قد ابتعدا عن الشاحنة قبل بضع ثواني من وقوع الكارثة.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة ضرب صاعقة لشاحنة، حيث تسببت بمقتل 53 من الماعز والغنم مختبئين تحتها هربا من المطر.
ووثق الفيديو أحد العاملين في شركة بناء، حيث وقعت الحادثة بالقرب من قرية ساندور الهندية.
وضربت الصاعقة القوية الشاحنة، التي اختبأ تحتها 53 رأسا من الغنم والماعز. ولحسن الحظ، كان الراعي والسائق قد ابتعدا عن الشاحنة قبل بضع ثواني من وقوع الكارثة.
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