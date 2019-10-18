بالفيديو... لحظة القبض على لصين فاشلين في ليفربول

ألقت الشرطة البريطانية القبض على لصين، خلال قيامهما بعمليات سرقة فاشلة في مدينة رنكورن الصناعية في ليفربول.

وأظهر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لشرطة مقاطعة تشيستر الواقعة شمال غربي إنجلترا، اللصين وهما يحاولان تسلق جدار مكتبة رنكورن، ولم يتمكنا من دخولها.

وقالت الشركة إن الشابين تم ضبطهما وأيديهما مغطاة بالطلاء المضاد للتخريب والسرقة، والذي يضعه أصحاب المنازل والممتلكات على الأبواب والأسوار لمنع سرقتهم، وذلك بعد أن فشلا في تسلق عدد من المنازل والمحال التجارية في المدينة، لمدة 40 دقيقة متواصلة من المحاولات.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة قيام اللصين بتسلق بوابة المكتبة المغطاة بالشحوم والدهانات، وتم القبض عليهما في وسط مدينة رونكورن، واعترفوا بمحاولة سرقة 4 منازل.