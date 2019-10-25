بالفيديو... قطة سمينة تمارس الرياضة بطريقة مبتكرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قطة سمينة، وهي تمارس التمارين الرياضية في عيادة الطب البيطري.

وأظهر المقطع القطة وهي تمارس التمارين الرياضية دون أن تكلف نفسها الكثير من المعاناة أو المجهود المبذول في تلك التمارين الرياضية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القطة سيندر بلوك تعاني من الوزن الزائد، ولفقدانه لا بد من أن تسير على المشاية الكهربائية المغطاة بالمياه لبعض الوقت.

وقررت القطة أن تقوم بالأمر على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت وهي تقف إلى جانب جهاز السير واضعة ساقا واحدة على الممشى وبقية جسدها بالخارج، ثم أخذت تحرك ساقها وكأنها تسير دون حتى أن تكمل سيرها هذا خارج الجهاز.