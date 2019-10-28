بالفيديو... رد فعل مدهش لحصان عندما سمع الموسيقى

والتقط أحد الأشخاص لقطات رائعة لرد فعل الحصان لحظة سماعه الموسيقى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن الحصان أدى رقصة مميزة بخطوات متتالية، وكأنه يعرف اللحن ويتبعه.
قام حصان برقصة مدهشة، عندما سمع الموسيقي بصورة مفاجئة، خلال سيره في أحد الشوارع، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.
والتقط أحد الأشخاص لقطات رائعة لرد فعل الحصان لحظة سماعه الموسيقى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى أن الحصان أدى رقصة مميزة بخطوات متتالية، وكأنه يعرف اللحن ويتبعه.
وثق مقطع فيديو لقطات مروعة للحظة انهيار أرضي شمال الهند وابتلاع رجلين.
تسبب طائر نورس في إصابة فتاة بحالة من الذعر، عندما خطف الأيس كريم الخاص بها.
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد المسافرين بمحطة مترو بالعاصمة مدريد يسقط على القضبان الحديدية بعدما كان مركزا على الهاتف.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسكان إحدى القرى الهندية وهم يقومون بشكل جماعي بمحاولة لإنقاذ فيل من الغرق.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)