حاول إنقاذ طفله فرماه في الماء... فيديو

في مشهد درامي صورت عدسة كاميرا لحظة يائسة لمحاولة أب إنقاذ طفله بعد سقوط سيارته في النهر، لكنه أسقطه في المياه.

ويظهر في الفيديو لحظة استطدام سيارة بيضاء بأخرى أثناء عبورها جسرا صغيرا، ما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه، ليسرع الأب محاولا انتشال طفله الصغير من داخلها، فيرميه لاحقا باتجاه الناس المتجمعين على الجسر، لكنه فشل بذلك، وألقاه في المياه.

#WATCH Madhya Pradesh: A car carrying 5 people lost its balance, while trying to avoid hitting an autorickshaw, and fell into a river in Orchha town of Niwari district today. All the five occupants of the car were later rescued and sent to a hospital. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/TF8uTDBmWG — ANI (@ANI) October 28, 2019

وقعت الحادثة في محطة "إنديا تي في نيوز" في ولاية ماديا براديش وسط الهند، عندما مر السائق على جسر ضيق، في نفس الوقت الذي كانت فيه شاحنة صغيرة محملة بالركاب تمر في الاتجاه المعاكس من الجسر، مما أدى إلى تصادم المركبتين وحدوث الكارثة.