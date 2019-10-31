معركة غير متكافئة: فأر شجاع يواجه قطة وكلب معا.. فيديو

يظهر الفيديو معركة غير متكافئة بين كلب وقطة يهاجمان فأرًا، لكن الفأر كان يقفز ببراعة متجنبا هجوم ملاحقيه، وبعد أن قررت القطة أن الاستسلام، قرر الكلب الاستمرار في مطاردة الفئر حول المنزل وهو ينبح بقوة.

Atleast am not alone even dogs n cats fear rats 😂pic.twitter.com/5I1xzNkjCP — 𝗘𝐛𝐲𝐞𝐧𝐬𝐢 𝗡'𝐨𝐦𝐮𝐬𝐡𝐞𝐧𝐲𝐢 😎 (@KanunguPrince26) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

​ ولكن الفأر كان قوي بما فيه الكفاية لكي يجابه ببراعة الهجمات عليه، والملفت أن الفأر كان جريء في المواجهة ولم يتراجع ولم يختبئ، بل ولم يتلردد في مهاجمة الكلب مرارًا وتكرارًا، كيف انتهت المواجهة؟.