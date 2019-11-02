بالفيديو... سنجاب يحاول سرقة فراش سيدة

حاول سنجاب الأرض سرقة فراش امرأة روسية خلال نزهة في حديقة.

ومن الواضح أن قماش الغطاء أثار إعجاب السنجاب العنيد لأنه حاول مرارا التسلل وأخذ الشيء الذي أعجبه.

وفي النهاية اضطر الحيوان للانسحاب بعد أن هددته المرأة بحذائها، وتم نشر مقطع قناة مخصصة لعالم الحيوان على اليوتوب.