بالفيديو... أمريكية كادت أن تقع في وادي غراند كانيون خلال التقاط صورة

زارت إميلي كوفورد، البالغة من العمر 20 عامًا مع والدتها في 28 أكتوبر/تشرين الأول المنتزه الوطني غراند كانيون، وكادت أن تقع من حافة المرتفع خلال التقاط صورة.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف تحاول الفتاة إيجاد المكان المناسب لالتقاط الصورة وتشير لها أمها أين تقف.

وقام أحد السياح المارين بتصوير الفيديو المخيف، وقد أنقذت الفتاة نفسها بفضل قدرتها في الحفاظ على التوازن.

وجذب مقطع الفيديو وسائل الإعلام، كما أجرت بعضهم مقابلات مع جميع المشاركين في الحادثة.

ويعتبر غراند كانيون الواقع في ولاية أريزونا الأمريكية من المعالم السياحية الشهيرة في أمريكا ويصل طوله 349 كيلومترا، أما أقصى عمقه فيناهز 1.740 مترا وقد تشكل نتيجة شق نهر كولورادو مجراه عبر الصخور خلال 40 مليون سنة.