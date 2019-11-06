قطة تسرق الأضواء في مباراة ركبي لتصبح النجم الرئيسي فيها

خلال مباراة الدوري الوطني لكرة القدم بين عمالقة نيويورك ودالاس، ركضت قطة سوداء في الملعب، وسرعان ما تفاعل الملعب بأكمله تقريبًا مع حركات القطة، وتوقفت المباراة لعدة دقائق حتى وجدت القطة نفسها محاصرة من قبل العمالقة.

إذ أن اللاعب Cowboys الذي أحرز ست نقاط لفريقه، ولكن بسبب وجود القطة تم حذف النقاط، ولكن رغم ذلك مشجعو فريق نيويورك سعداء نظرًا لأن القطة كانت موجودة في أرضية الملعب، وكان لا بد من إيقاف اللعبة لمدة دقيقتين ومن الواضح أن المعلقين لم يكونوا معارضين لذلك، فبدأوا بالتعليقات الساخرة: "نظر فقط كيف يغير الاتجاه.".."- يا إلهي".

كان الحكام والشرطة موجودون في الملعب، ولكن لم تكن هناك حاجة لمساعدتهم فالقط خرج من الملعب بنفسه، واختتم المعلق قائلاً: "سيداتي وسادتي ، غادر فيليكس المبنى".

بالطبع، أصبح هذا الحدث أرضًا خصبة للنكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الفيديوهات تنتشر لردود الجمهور، فانطلقت التغريدات الساخرة عبر تويتر وإنستغرام مثل:

#blackcat’s wife waiting for him to get home from MNF. pic.twitter.com/pZxgRm6LWA — SAM6 (@travelong6) November 5, 2019

​"زوجة القطة السوداء تنتظر عودته من اللعبة".

My cats Max and Leo saw the black cat on Monday night football pic.twitter.com/Pq5DA3RzgN — Cindy Saucier (@Brat1st) November 5, 2019

​"رأيت قطتي ماكس وليو قطة سوداء في اللعبة".

footage from his rookie year: pic.twitter.com/FbvGQoSz8N — GIPHY Sports (@GIPHYSports) November 5, 2019

​"فيديو من أول موسم له".

Harold also enjoyed the black cat pic.twitter.com/pfnPAxJjxz — Eric T. White (@mrwhite_) November 5, 2019

​"قطة أخرى تفرح لزميلها - هذا الاسم هو هارولد".

Cowboys players and coaches walking back to the lockeroom pic.twitter.com/h7ROONBWMb — kickbacknextdoor (@CowboysTalkFan) November 5, 2019

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