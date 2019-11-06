شابان يحاولان طعن مواطن بريطاني ولم يتوقعا رد فعله... فيديو

وقعت الحادثة في هامبستيد، هي منطقة في إنجلترا تقع شمال لندن، على بعد 4 أميال "6.4 كم" شمال غرب مركز مدينة لندن.

حيث توقفت دراجة نارية تحمل شابان بجانب سيارة مركونة إلى جانب الطريق، وحاول الشابان الاعتداء بالسكاكين على صاحب السيارة، ولكن كان رد فعل الرجل مفاجئا للشابان، حيث أنه باغت أحد الشابين وأخذ منه السكين بسرعة،

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off 👉 https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019

​وما كان من الشابين إلى أن تراجعا إلى الخلف بشكل مفاجئ، وانطلقوا هاربين.

وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في شوارع العاصمة البريطانية لندن، فهذه الحوادث تتكرر بشكل دائم رغم تجهيز شوارع المدينة بشبكة قوية لمكافحة الإرهاب.