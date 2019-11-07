بالفيديو... أسد يثير الرعب لدى طلاب مدرسة في السعودية

وزعم ناشروا الفيديو أن الأسد تواجد بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض.
وأظهر المقطع أسدا يعتلي سطح مبنى، فيما تعالت أصوات صراخ طلاب المدرسة.
انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أسدا فوق مبنى قريب جدا من إحدى المدارس في السعودية.
وزعم ناشروا الفيديو أن الأسد تواجد بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض.
وأظهر المقطع أسدا يعتلي سطح مبنى، فيما تعالت أصوات صراخ طلاب المدرسة.
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