بالفيديو... أسد يثير الرعب لدى طلاب مدرسة في السعودية

خلال مباراة الدوري الوطني لكرة القدم بين عمالقة نيويورك ودالاس، ركضت قطة سوداء في الملعب، وسرعان ما تفاعل الملعب بأكمله تقريبًا مع حركات القطة، وتوقفت المباراة لعدة دقائق حتى وجدت القطة نفسها محاصرة من قبل العمالقة.