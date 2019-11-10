مجهول يشعل سيارة في السعودية ويكاد أن يقع في شر أعماله... فيديو

وبعد أن قام بكسر الزجاج الخلفي، ابتعد لفترة ومن ثم عاد وسكب مادة مشتعلة وأضرم النيران في السيارة، وكادت أن تصيبه هو، إلا أنه أسرع وهرب من مكان الحادثة.
ولم يقم صاحب الفيديو بالكشف عن ملابسات الحادثة وما هي دوافع الشاب المجهول للقيام بفعلته هذه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا قام بكسر زجاج إحدى السيارات المتوقفة في حي المنار شرقي جدة.
وبعد أن قام بكسر الزجاج الخلفي، ابتعد لفترة ومن ثم عاد وسكب مادة مشتعلة وأضرم النيران في السيارة، وكادت أن تصيبه هو، إلا أنه أسرع وهرب من مكان الحادثة.
ولم يقم صاحب الفيديو بالكشف عن ملابسات الحادثة وما هي دوافع الشاب المجهول للقيام بفعلته هذه.
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