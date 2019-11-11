بالفيديو... مبارزة شرسة بين تنانين كومودو من أجل أنثى

تنافست السلاحف العملاقة كومودو في إندونيسيا دون الاكتراث للسائحين من أجل أنثى.

شهد السياح الذين يسافرون في منتصف شهر أغسطس/ آب إلى جزر إندونيسيا معركة بين الزواحف الضخمة التي لم ترد مشاركة المنطقة والأنثى.

والتقط أحد السائحين مقطع فيديو للحدث الذي وقع على خلفية المناظر الطبيعية الخلابة المحلية.

في سياق متصل، رسم العلماء خريطة جينوم تنين كومودو، أكبر سحلية في العالم، واكتشفوا أسرارا مذهلة وراء سرعة هذه السحلية المثيرة للإعجاب، وقوة تحملها، من خلال زيادة عملية التمثيل الغذائي إلى مستويات تشبه الثدييات.

ووفقًا لتقرير قناة "Animal Planet" العلمية، فإن هذا المخلوق لا أعداء له في الطبيعة، لأنه يقوى على كل شيء في محيطه بفضل أنيابه ومخالبه ولعابه الشديد السمية.

كما يحتوي فم تنين كومودو على 64 نوعًا من البكتيريا التي تقوم بتسميم الفريسة.

ويتغذى "كومودو" على الجيفة، وبالأخص جيفة المواشي كجاموس الماء إلى جانب أنواع الثدييات المنتشرة على الجزيرة حيث المواشي، والغزلان، والخنازير البرية، والقردة، والحشرات والنمل، والأسماك، والضفادع، والطيور، والسحالي الصغيرة بالإضافة إلى تنانين كومودو أصغر منها عمرًا.