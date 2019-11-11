مذيعة مصرية ترتدي فستان الزفاف على الهواء... تعرف على السبب

فاجأت المذيعة المصرية ياسمين سيف الدين، جمهورها بارتدائها فستان زفاف على الهواء أثناء تقديمها برنامج " قعدة صبايا"، على فضائية "المحور".

وقالت ياسمين إن إحساس الفتاة أنها عروسة صعب، وفي نفس الوقت جميل.

وأضافت: "أنا سعيدة جدا ومستعدة أظهر على الشاشة كل يوم وأنا لابسة طرحة الزفاف".

ونصحت المذيعة الأزواج بالاحتفال بحفل زفافها مرة كل 10 سنوات في محاولة لتجديد الحب بين الزوجين.