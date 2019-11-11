مذيعة مصرية ترتدي فستان الزفاف على الهواء... تعرف على السبب

وقالت ياسمين إن إحساس الفتاة أنها عروسة صعب، وفي نفس الوقت جميل.
وأضافت: "أنا سعيدة جدا ومستعدة أظهر على الشاشة كل يوم وأنا لابسة طرحة الزفاف".
ونصحت المذيعة الأزواج بالاحتفال بحفل زفافها مرة كل 10 سنوات في محاولة لتجديد الحب بين الزوجين.
فاجأت المذيعة المصرية ياسمين سيف الدين، جمهورها بارتدائها فستان زفاف على الهواء أثناء تقديمها برنامج " قعدة صبايا"، على فضائية "المحور".
وقالت ياسمين إن إحساس الفتاة أنها عروسة صعب، وفي نفس الوقت جميل.
وأضافت: "أنا سعيدة جدا ومستعدة أظهر على الشاشة كل يوم وأنا لابسة طرحة الزفاف".
ونصحت المذيعة الأزواج بالاحتفال بحفل زفافها مرة كل 10 سنوات في محاولة لتجديد الحب بين الزوجين.
تنافست السلاحف العملاقة كومودو في إندونيسيا دون الاكتراث للسائحين من أجل أنثى.
راقب شهود عيان بالقرب من بحيرة برات كريك في مقاطعة كينت بولاية ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، تشابك قرون حيوانات الأيل (الظباء) بعد صراع حاد.
جذبت قطة تدعى "بطاطا" عمرها خمس سنوات آلاف المتابعين على "إنستغرام" بفضل عينيها الجاحظتين.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من احتجاجات هونغ كونغ في اللحظة التي قام بها رجل أمن بإطلاق النار على أحد المتظاهرين من منطقة قريبة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)