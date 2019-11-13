التبول على الطعام... قطة تنتقم أشد انتقام من صاحبتها (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أثار ضجة كبيرة لقطة انتقمت على طريقتها الخاصة من صاحبتها التي امتنعت عن مقاسمتها الطعام.

ويظهر الفيديو اقتراب القطة من صاحبتها التي كانت على وشك البدء في الطعام، وطلبت منها أن تتقاسم معها بعضا منه، ولكن الأخيرة امتنعت عن ذلك.

ولم يعجب الأمر القطة فقررت أن تنتقم على طريقتها، حيث استدارت وتبولت داخل الصحن.