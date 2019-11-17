قطيع من القردة يهاجم طلاب يلعبون كرة السلة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة قطيع من القردة لطلاب جامعة كانوا يمارسون رياضة كرة السلة في كينيا.

ويظهر الفيديو هروب الطلاب من الحيوانات العدوانية، التي هاجمت بكل شراسة.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن أحد القردة حاول مهاجمة الطلاب، ولكن عندما تلقى مقاومة شرسة، ذهب إلى الغابة وأحضر زملائه للمساعدة، وهاجموا معا الطلاب.