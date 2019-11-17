بالفيديو... اكتشاف مفاجأة مرعبة داخل بطن كوبرا سامة

ويوضح الفيديو، كيف أصيب سكان القرية النائية، جنوبي الفلبين، بالرعب حين شاهدوا حية كوبرا ضخمة سامة وقد ابتلعت ثعبانا ضخما.
وكانت الحية، التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر، وتم الكشف عنه بعد تمزيق جسدها.
رصد سكان إحدى القرى الفلبينية النائية، لقطات مرعبة، لأفعى الكوبرا، وهي تبتلع ثعبانا ضخما، تم الكشف عنه داخل بطنها بعد قتلها.
ويوضح الفيديو، كيف أصيب سكان القرية النائية، جنوبي الفلبين، بالرعب حين شاهدوا حية كوبرا ضخمة سامة وقد ابتلعت ثعبانا ضخما.
وكانت الحية، التي يبلغ طولها 3.7 متر قد ابتلعت ثعبانا آخر، يبلغ طوله 2.5 متر، وتم الكشف عنه بعد تمزيق جسدها.
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