جهاز لقياس صدق المشاعر عن طريق المعانقة في دبي... فيديو

صممت شركة "Preciosa" في دبي جهازا يستطيع التحقق من صدق مشاعر الشريك عند القيام بالعناق داخله.

والجهاز هو عبارة عن شبكة ضوئية ضخمة، تقوم بإعطاء ألوان متغيرة تبعا لعواطف الأشخاص المتواجدين داخله.

وتسعى الشركة المصممة لإنشاء رابط بين مشاعر الناس من خلال الضوء، والموجات الضوئية المنبعثة من المصابيح المتوزعة داخل الجهاز بطريقة فنية جميلة.

ويعرف هذا العمل باسم "PRECIOSA LIGHTING" وتم استيحاء الفكرة من الطفولة والذكريات السعيدة.

وطورت الشركة أجهزة استشعار من شأنها التفاعل مع مشاعر الأشخاص وعكسها على شكل أضواء متعددة.

وبمجرد دخولك إلى الجهاز ستلاحظ أن الضوء يلاحقك ويتبع حركاتك، وعند عناقك لشخص داخل المنصة المخصصة للعناق ستتفاعل الأضواء مع ذلك بطريقة مدهشة، وستتغير الألوان مع صوت جميل، بحسب "بي بي سي".