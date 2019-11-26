فهد يحاول افتراس كلب فيقع في الأسر... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة تسلل فهد مفترس إلى أحد البيوت في الهند لافتراس كلب الحراسة.

وواجه الفهد المفترس مقاومة شرسة من الكلب، وبعد معركة قصيرة وجد الفهد نفسه في مأزق كبير، حيث وصل إلى مكان لم يعد يعرف كيفية الخروج منه.

وبعد أن سمع صاحب البيت أصوات غريبة، انتظر خروج كلبه من المكان وقام بإغلاق جميع الأبواب.

وبعد مرور 4 ساعات، وصل رجال الإنقاذ إلى المكان وقاموا بتخديره والإمساك به.

وفي وقت لاحق، تم نقل الفهد إلى مركز رعاية خاص، ومن ثم تم إطلاق سراحه في الغابة بعد يوم واحد.