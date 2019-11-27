بالفيديو... مجهول يحرق سيارة في السعودية بطريقة مريبة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اشتعال النيران في سيارة بالسعودية.

وظهر بالفيديو شخص ملثم، كان يتجول بطريقة مريبة بجوار موقف للسيارات في مدينة جدة.

وزعم ناشرو مقطع الفيديو أن هذا الشخص الملثم هو من قام بإشعال النار في السيارة أثناء توقفھا في موقف بجوار أحد المنازل في حي السنابل جنوبي جدة.

وبين الفيديو تأثر سيارة أخرى كانت متوقفة في الموقف بألسنة اللھب.