كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويتراقص مع اللاعبين... فيديو

ولم يكتف الكلب باقتحام الملعب فقط، بل بدأ يتراقص مع اللاعبين واحد تلو الآخر، مطالبا إياهم ببعض التفاعل والاهتمام، مما اضطر أحد لاعبي الفريقين لحمل الكلب وإخراجه من الملعب بسبب عدم تدخل رجال الأمن.

A very happy pitch invading dog demanding attention pic.twitter.com/G2uib7Jam3 — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) November 27, 2019

​وطغى على الفيديو طابع المرح، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات في وقت قصير.