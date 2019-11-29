ياغوار يهاجم تمساحا في مياه ضحلة ويفترسه بشق الأنفس... فيديو

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الحيوان المفترس راقب فريسته لأكثر من ساعة، وهاجمها في اللحظة المناسبة.
وانتهت المعركة، التي استمرت لعدة دقائق، لصالح القطة المفترسة، وذلك بعد أن واجهت مقاومة كبيرة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام حيوان الياغوار (نمر أمريكي)، بافتراس تمساح متوسط الحجم في مياه ضحلة في البرازيل.
ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الحيوان المفترس راقب فريسته لأكثر من ساعة، وهاجمها في اللحظة المناسبة.
وانتهت المعركة، التي استمرت لعدة دقائق، لصالح القطة المفترسة، وذلك بعد أن واجهت مقاومة كبيرة.
اقتحم كلب ملعب كرة قدم في مباراة الدوري المكسيكي جمعت فريقي بوماس وتشاخيرا تقريبا بعد بداية المباراة بـ7 دقائق فقط.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره من إحدى مباريات الدرجة الثانية الإيطالي للأقاليم بين فريقي مارتيا وفيرتوس لاترونيكو، والذي أضاع فيه لاعب فرصة التسجيل مرتين بطريقة غريبة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اشتعال النيران في سيارة بالسعودية.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة تسلل فهد مفترس إلى أحد البيوت في الهند لافتراس كلب الحراسة.
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