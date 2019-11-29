ياغوار يهاجم تمساحا في مياه ضحلة ويفترسه بشق الأنفس... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام حيوان الياغوار (نمر أمريكي)، بافتراس تمساح متوسط الحجم في مياه ضحلة في البرازيل.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الحيوان المفترس راقب فريسته لأكثر من ساعة، وهاجمها في اللحظة المناسبة.

وانتهت المعركة، التي استمرت لعدة دقائق، لصالح القطة المفترسة، وذلك بعد أن واجهت مقاومة كبيرة.