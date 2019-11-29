طفل ذو 8 أعوام يدافع عن أمه بعد تعرضها لسرقة أمام المنزل... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة هجوم ثلاثة لصوص على امرأة وطفلها ذو الثمانية أعوام بالقرب من متجر في مدينة بيرنال الأرجنتينية، حيث وثقت كاميرا المراقبة الخارجية الحادثة.

ووقعت المرأة وطفلها ضحية عملية سطو، حيث تم مهاجمتهم من قبل ثلاثة لصوص وسرقوا سيارة العائلة التي كانت تقلها المرأة مع طفلها.

وخلال المقاومة، قام أحد المهاجمين بدفع الطفل والاستيلاء على حقيبة المرأة. ولكن الطفل لم يخف من الأمر وعاد ووقف على قدميه وبدأ بمقاومة الجاني وتوجيه له لكمات واستطاع ركله أيضا.

ومن ثم قامت الأم بإرسال طفلها الشجاع إلى المتجر القريب وتمكنت من استرجاع بعض الأشياء من داخل السيارة، وبعد ذلك تمت سرقة السيارة من قبل الثلاثي الإجرامي.

وبعد أن شاهدت الشرطة مقطع الفيديو، وضعت المجرمين في قائمة المطلوبين وبدأت بالبحث عنهم.