نائب يعرض الزواج على حبيبته في البرلمان الإيطالي... فيديو

فاجأ عضو البرلمان الإيطالي فلافيو مورو، خطيبته بطلب خلال جلسة للبرلمان بينما كانت تتابع الجلسة في مقصورة خاصة.

صاحب الـ33 عاما فاجأ خطيبته خلال جلسة البرلمان عندما اتيحت له الكلمة ليتحدث قائلا "لا يشبه هذا أيَّ يوم آخر بالنسبة لي، إنه يوم مختلف، إنه يوم ذو طابع خاص".

ليعرض خاتما قائلا "أنا أخاطب غرفة المشاهدة لأقول: "إليسا، هل تقبلين بالزواج مني؟".

وانطلقت هتافات البهجة من رفاق دي ماريو، الذين وقفو مصفقين واحتضنوا مورو الذي أحمر وجهه خجلا، ليقاطعه رئيس المجلس قائلا "أيها النائب دي ماريو، أنا أفهمك، ولكنه من غير الملائم أن تقاطع عمل المجلس لهذا الغرض".