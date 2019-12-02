غواص يراقص سمكة قرش في مشهد رومنسي... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغواص يراقص سمكة قرش ضخمة، وسط حركة طبيعية من الأسماك حولهما.

ظهرت سمكة القرش وكأنها تخلت تماما عن عنفها ووحشيتها، وهي تتراقص بين يدي الغواص في مشهد أشبه ما يكون بالرومنسي.

Amazing dancing with a dolphin pic.twitter.com/khw0qbO5Wu — Science And Nature (@InterestingSci1) November 29, 2019

​وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا يستطعون تصديق أن الغواص بقي على قيد الحياة دون أن يصاب بأذى، كما تفاجأوا أن سمكة القرش كانت لطيفة ورومنسية لهذه الدرجة.