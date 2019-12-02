"قطة دراكولا" تجتذب آلاف المتابعين بأنيابها البارزة..فيديو

قالت صاحبة القطة بأن "لوكي" ألطف قطة قابلتها على الرغم من مظهرها الذي جعل الناس يطلقون عليها "القطة مصاصة الدماء".
أثارت القطة "لوكي" إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمظهرها اللافت بأنيابها البارزة ولسانها الطويل، وكذلك بنومها بعين واحدة فقط، ما جعلها أشبه لشخصية مصاص الدماء الشهير "دراكولا".
قالت صاحبة القطة بأن "لوكي" ألطف قطة قابلتها على الرغم من مظهرها الذي جعل الناس يطلقون عليها "القطة مصاصة الدماء".
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