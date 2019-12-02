عصابة مسلحة تخطف رجلا من المشفى وتقطعه... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره بكاميرات المراقبة في أحد المستشفيات في المكسيك.

المقطع المصور يظهر لحظة اقتحام عصابة مسلحة لمشفى، وليدخل عدد من الأشخاص المسلحين إلى المكان وفي مقدمتهم شخص أمسك بالحارس.

ليقوم الأشخاص الآخرون بتفتيش عدد من الغرف، ليخرج أحدهم حاملا على ظهره مريضا، ليغادر المسلحون المكان.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على جئة الشخص الذي تم اختطافه مقطعة ومرمية على أحد الطرق.