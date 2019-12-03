فهد يداعب ظبيا صغيرا لمدة ساعتين ومن ثم يفترسه... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة إمساك فهد لظبي صغير في محمية "Royal Malewane" وهي جزء من حديقة كروجر في جنوب أفريقيا.

وقام أندريه فوريه، الذي يعمل كدليل في الحديقة، بتوثيق الحادثة الغريبة، حيث أعرب عن دهشته مما شاهده هو وأصدقاؤه.

وقال إنه عندما لم يواجه الفهد مقاومة تذكر من طرف الظبي الصغير بدأ بمداعبته واللعب معه لمدة ساعتين.

وللأسف، وفي نهاية المطاف، جاع الفهد وافترس الظبي الصغير.