4 فهود تفترس ظبية تركت طفلها وهربت... فيديو

انتشر فيديو عبر الانترنت يظهر هجوم 4 فهود على ظبية كانت قد اقتربت من منطقتهم في محمية ماساي مارا الكينية.

ويظهر الفيديو اقتراب الظبية وطفلها الصغير من منطقة الفهود، وعندما أحست الأم باقترابها تركت طفلها وهربت لتنجو بنفسها، ولكن الفهود لم تفترس الظبية الصغيرة، بل أرادت مزيدا من اللحم فهاجمت الأم.

ووفقا للمصور، فإن الفهود كانت قد افترست خنزيرا صغيرا، ولكن عندما شاهدت الظبية الكبيرة انقضت عليها وافترستها هي أيضا.

واستغرب المصور من أن الفهود، ولأول مرة، لم تقم بمهاجمة الظبية الصغيرة، بل تجاهلتها مطلقا وهاجمت الأم.