الشرطة الهندية تمتطي العصي بدلا من الخيول... فيديو

أقامت إدارة شرطة الخيالة، الواقعة في مدينة فيروز آباد الهندية في أوائل شهر نوفمبر الماضي تدريباً غير عادي.

واستخدم الضباط، في التدريب، العصي بدلا من الخيول في تفريق المتطوعين، الذين لعبوا دور المحتجين.

وأصدر مسؤولو الشرطة، في وقت لاحق، بيانا رسميا حول هذا الحدث، وقالوا فيه إن سبب ذلك (استخدام العصي بدلا من الخيول) هو عدم وجود خيول كافية لذلك.

وطلب رئيس شرطة المقاطعة، برابال براتاب سينغ، من وسائل الإعلام ألا تسخر من التدريبات وقال إن الضباط لديهم الفرصة لتطبيق "المعايير" المستخدمة للسيطرة على أعمال الشغب خلال التدريب.