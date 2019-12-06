لحظة انفجار خزان محطة وقود في السعودية... فيديو

وقالت حسابات سعودية على موقع تويتر، إن الفيديو المتداول يظهر انفجار خزان في إحدى محطات الوقود في المدينة المنورة.
يشار إلى أنه لم يتسنَّ لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من مكان وقوع الحادث.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انفجار خزان داخل إحدى محطات التزويد بالوقود في المملكة العربية السعودية.
وقالت حسابات سعودية على موقع تويتر، إن الفيديو المتداول يظهر انفجار خزان في إحدى محطات الوقود في المدينة المنورة.
يشار إلى أنه لم يتسنَّ لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من مكان وقوع الحادث.
أقامت إدارة شرطة الخيالة، الواقعة في مدينة فيروز آباد الهندية في أوائل شهر نوفمبر الماضي تدريباً غير عادي.
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