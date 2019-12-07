عالمة روسية تنجح في تهجين سلالة جديدة من القطط ذات وجوه "آدمية"... فيديو

كشفت العالمة الروسية، تاتيانا راستورجيفا، والتي تعمل كباحثة في علم الحيوان، عن أحدث نتائج عملها، ونشرت فيديو عبر حسابها على "الانستغرام" لقطط تشبه الإنسان.

ويشار إلى أن العالمة تعمل ضمن هذا النطاق منذ عام 2002، حيث كان لديها نتائج أخرى في عالم تهجين القطط.

والجدير بالذكر أن هذا النوع من القطط يمتلك تعابير وجه تختلف عن القطط العادية وهي قريبة جدا إلى تعابير وجه الإنسان.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وحصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث أبهر رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشكل الغريب الذي تتمتع به القطط.