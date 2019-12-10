كيف يلعب رواد الفضاء؟... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من رواد الفضاء يلعبون بعض الألعاب ويمارسون الرياضة بطريقة طريفة، انجذب لها المغردون.

وظهر في بداية الفيديو أحد رواد الفضاء، ومعه بساط صغير، محاولا تقليد الشخصية الكرتونية علاء الدين الذي كان يطير فوق البساط.

This is still probably the most fun I’ve ever had pic.twitter.com/QTXSTPhmEt — Harry (@wroetoshaw) December 10, 2019

​ثم انقسم رواد الفضاء إلى قسمين ليتسابقوا في مجموعة من الألعاب، ويحاولون اللهو والمرح في صورة بعيدة تماما عن الصورة النمطية لرواد الفضاء.