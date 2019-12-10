شاهد.. كيف نجت أم وطفلها من انفجار رهيب في مطبخها

بعد لحظات من خروجها من المطبخ انفجر الموقد محدثا حريقا هائلا.

وانفجر الموقد بعد من مغادرة امرأة وطفلها المطبخ، في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين.

وفي المقطع المصور الذي التقطته كاميرا مراقبة منزلية، قبل أيام، تظهر المرأة تدخل إلى المطبخ للتحقق من طهي الطعام الذي كانت تطبخه على الموقد.

ويبدو أنه كان هناك مشكلة في الموقد، وبينما تحاول المرأة معرفة سبب المشكلة، اقترب ابنها من المطبخ، فسارعت المرأة لإخراجه من المطبخ، إلا أن خروجها هذا أنقذها من موت محقق، أو على الأقل الإصابة.

ووفقًا لتقارير محلية، تسبب تسرب الغاز في الانفجار، ولم يصب أحد في الحادث، وأن سلطات المدينة بدأت التحقيق في القضية.