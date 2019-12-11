قط منزلي يجلب أفعى سامة هدية إلى صاحبه... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام قط منزلي بجلب أفعى سامة إلى منزل صاحبه، حيث كانت معلقة في طوقه.

وتبين أن القط عثر على الثعبان البني في الحديقة الخارجية للمنزل، وخلال المعركة معه علق في طوقه، الأمر الذي أذهل صاحبه واضطره إلى الاتصال برجال الإنقاذ للإمساك به.

وبعد وصول فرقة التعامل مع الثعابين، تمكنوا من تحرير القط من الثعبان السام، ونصحوا مالك القط بتطعيمه على الفور من سم الأفاعي.

وقال صاحب القط إن الحيوان الأليف قد تلقى عدة لدغات، ولكن قد تم إعطاؤه الدواء اللازم وأن حياته الآن ليست بخطر.