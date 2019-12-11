قندس يطرد دبا ضخما من منطقته بعد معركة غير عادلة... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر معركة بين قندس ودب ضخم في منطقة ألبرتا في كندا.

ويظهر الفيديو انزعاج القندس من وجود كائن ضخم مفترس داخل منطقته، فبدأ بمهاجمته لطرده من المكان.

ولكن القندس واجه مقاومة شرسة وتلقى إصابات بليغة، حيث وقع بين فكي الدب أكثر من مرة.

ولم يتوقف القندس عن الهجوم رغم تعرض حياته للخطر، ونتيجة لذلك هرب الدب من المنطقة وفاز القندس عليه مدافعا عن أرضه وموقعه.