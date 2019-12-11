سطو مسلح ببنادق "بمبكشن" يؤدي إلى مقتل 6 أشخاص... فيديو من كاميرات المراقبة

هاجم شابان مسلحان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول، متجرا للمواد الغذائية في مدينة جيرسي الأمريكية.

ووفقا لشرطة المدينة، فقد تم القضاء على المجرمين خلال تبادل لإطلاق النار.

وأضافت الشرطة أنه نتيجة للحادث قتل 6 أشخاص من بينهم 3 أفراد من الشرطة.

وأردفت أنه بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الشرطة، تم تجنب المزيد من أعداد القتلة.

هذا ولم يتم تحديد الأسباب التي دفعت المجرمين إلى ارتكاب جريمتهم.