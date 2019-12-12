هندي يمسك الكوبرا الملكة ببساطة أمام عدسات الكاميرات

وفي بداية الفيديو كانت الكوبرا الملكة مختبئة في كومة كبيرة من القش، بدأ الرجل بالبحث عنها وفي البداية كانت تحاول الإفلات، ثم حاولت الاستعداد والتأهب للهجوم.

ولكن سرعان ما تمكن الرجل من ترويضها، فبدت الكوبرا هادئة ولطيفة، فوضعها بهدوء في مرطبان صغير وأغلقه بإحكام وسط دهشة الحاضرين من البساطة التي تعامل بها الرجل مع أخطر أنواع الأفاعي.