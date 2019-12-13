ردة فعل الطفل إثر دهس أمه بالسيارة...فيديو

يظهر مقطع فيديو تم التقاطه في منطقة دادوكو تشونغتشينغ، الصين، في 4 كانون الأول/ديسمبر، أن السيارة تواصل التحرك للأمام بينما يعبر المشاة أمامها قبل أن تدهس طفلًا وأمه أثناء عبورهما الشارع المزدحم.

بعد طرحه أرضا مع والدته، وقف الطفل على قدميه وتحقق من إصابة والدته قبل أن يصرخ بشراسة على السائق المسؤول، ثم عاد وفحص والدته لمعرفة إن كانت قد أصيبت، واندفع ثانية إلى السيارة وركل غطاء المحرك قبل أن يصرخ على السائق مرة أخرى.

وخرج السائق على الفور من سيارته ليساعد الأم المصابة وهي تحاول الوقوف على قدميها، ثم تم نقل المرأة إلى المستشفى وقررت الشرطة أن السائق هو المسؤول الوحيد عن الحادث، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.